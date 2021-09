Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Königswinter: Vier Widerstandsdelikte am Montagabend

Bonn, Königswinter (ots)

Erneut leisteten am Montagabend (20.09.2021) mehrere Personen Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen oder griffen Polizeibeamtinnen und -beamte tätlich an (siehe dazu auch unsere Meldung vom 20.09.2021, 15:59 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5025306).

Um 21:00 Uhr versuchte ein 30-jähriger mutmaßlicher Ladendieb in einem Supermarkt an der Bonner Poststraße mehrere Zeugen zu attackieren. Als herbeigerufene Beamte der Wache GABI dem aggressiven Mann Handfesseln anlegen wollten, trat er um sich und verletzte einen Polizisten. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Nach einer häuslichen Gewalt in Königswinter-Vinxel musste auch eine 31-jährige Frau die Beamtinnen und Beamten gegen 22:15 Uhr ins Polizeipräsidium begleiten. Sie hatte mehrfach nach einer Polizistin getreten, war einem Platzverweis nicht nachgekommen und hatte weitere Beamtinnen beleidigt. Der mit rund 3 Promille alkoholisierten Frau wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Bei einem Streitgeschehen auf der Königswinterer Straße in Ramersdorf hatte ein 40-Jähriger gegen 22:25 Uhr offenbar seine Mutter angegriffen. Als der Aggressor fixiert werden sollte, schlug und trat er um sich. Der mit rund 0,6 Promille alkoholisierte und mutmaßlich unter Drogen stehende Mann konnte schließlich ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Drei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Beamten eine kleinere Menge Betäubungsmittel.

Nach verbalen Streitigkeiten mit seiner Ex-Freundin wollte ein 19-Jähriger gegen 22:30 Uhr in Dransdorf dem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen. Auch er wurde daher ins Polizeipräsidium gebracht. Hiergegen leistete er Widerstand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholvortest ergab rund 1,3 Promille.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell