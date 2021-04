Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Katalysator entwendet

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 04.04.2021, demontierten und entwendeten unbekannte Täter einen Katalysator eines in der Untertalstraße in Simonswald abgestellten Autos. Da beim Diebstahl ein Trennschleifer verwendet wurde, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

