Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Bonn (ots)

Bei einem Alleinunfall am Hauptbahnhof in der Bonner Innenstadt zog sich am Montagabend (20.09.2021)ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zu.

Laut Zeugen fuhr der Mann gegen 21:35 Uhr aus Richtung Kaiserplatz über die Busspur in Richtung Busbahnhof. Dort wollte er einen abgesenkten Bordstein zum Bussteig D hinauffahren und kam dabei zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der 49-Jährige wurde anschließend durch einen Notarzt am Unfallort erstversorgt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte der Wache Innenstadt ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes, sodass die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus angeordnet wurde. Das Verkehrskommissariat 2 übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall.

Beachten Sie, dass die Nutzung eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss eine Straftat darstellen kann, die den Führerschein kosten kann. Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer. Ausführliche Infos zu Thema E-Scooter finden sich im angefügten Info-Flyer oder auf unserer Infoseite unter dem Link: https://bonn.polizei.nrw/artikel/e-scooter-grenzenloser-spass

