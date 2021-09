Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Radfahrerin verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Bonn (ots)

Bei einem Alleinunfall am Hauptbahnhof in der Bonner Innenstadt zog sich am Montagabend (22.09.2021) eine 48-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen zu.

Die Frau war zur Unfallzeit gegen 23:10 Uhr auf der Straße "Am Hauptbahnhof" in Richtung Thomastraße unterwegs. Nach Angaben eines Zeugen stürzte die 49-Jährige kurz vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofs. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen könnte sie mit einem Reifen in eine Straßenbahnschiene geraten und dadurch zu Boden gestürzt sein.

Die Verletzte wurde vor Ort durch Rettungssanitäter versorgt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten weitere mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell