POL-BN: Bonn-Holzlar: Auf frischer Tat ertappt - Bewohner vereitelt Einbruch

Bonn

Am Dienstagabend (21.09.2021) gelang es dem Bewohner eines Einfamilienhauses am Quintengarten in Holzlar einen Einbruch zu vereiteln.

Gegen 21:30 Uhr war der Mann durch verdächtige Geräusche auf den Tatverdächtigen, der sich an der Terrassentür zu schaffen machte, aufmerksam geworden. Als der Einbrecher den Bewohner bemerkte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtigen kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 1,70 m bis 1,90 m groß - trug zur Tatzeit eine OP-Maske, blaue Oberbekleidung mit weißen Streifen und einer Kapuze

Weitere Beschreibungsmerkmale zum Tatverdächtigen liegen aktuell nicht vor. Die durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung des Verdächtigen. An der Terrassentür konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

