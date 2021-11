Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B27

A8 - Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen: Rechts überholt und dann überschlagen

Ludwigsburg (ots)

Der 22-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr am Montagmittag gegen 11:55 Uhr die B27 aus Richtung Reutlingen kommend. Am Echterdinger Ei wechselte er auf die in einer Linkskurve verlaufende Überleitung zur A8 in Richtung Karlsruhe. Nach bisherigen Ermittlungen überholte er hierbei auf dem rechten Fahrstreifen einen links fahrenden Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, weshalb ihm auf regennasser Fahrbahn das Heck ausbrach. Er schleuderte über den linken Fahrstreifen ins dortige Bankett und wieder zurück auf die Fahrbahn, wobei sich das Fahrzeug auch einmal überschlug. Der Fiesta kam entgegen der Fahrtrichtung zum Endstand. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt, er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fiesta entstand Totalschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Fremdschaden entstand nicht. Für die Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst musste die Fahrbahn für eine Stunde gesperrt werden. An der Unfallstelle waren neben jeweils zwei Streifen der Polizeipräsidien Reutlingen und Stuttgart eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie die freiwillige Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen mit drei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten eingesetzt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

