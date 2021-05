Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0410--Verdächtiger Brief im Rathaus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 31.05.21, 11.30 Uhr

Ein verdächtiger Brief im Rathaus hat am Montag den Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Altstadt ausgelöst.

Nachdem der verdächtige Brief Mitarbeitern im Rathaus aufgefallen war, wurden betreffende Büros vorsorglich geräumt. Der Brief wurde von Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr untersucht, der Inhalt war ungefährlich.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell