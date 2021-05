Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dachgeschoßwohnung gerät in Brand

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Mittelgasse

21.05.2021, 08.25 Uhr

Am Freitagmorgen brach aus bisher unbekannter Ursache in der Mittelgasse in Königslutter ein Feuer in einer Dachgeschoßwohnung aus. Die Bewohnerin konnte sich leichtverletzt aus der Wohnung in Sicherheit bringen und wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in die Klinik nach Helmstedt gefahren. In der Wohnung entstand Sachschaden.

In den Morgenstunden wurde die Bewohnerin einer Dachgeschoßwohnung durch eine starke Rauchentwicklung geweckt. Als sie zusätzlich ein Feuer in ihrer Wohnung bemerkte, lief sie schnell hinaus und verständigte die Feuerwehr. Als diese eintraf, konnten sie bereits von außen eine starke Rauchentwicklung sehen. Während die eingesetzten Feuerwehren den Brand löschten, wurde die Bewohnerin durch einen Notarzt medizinisch versorgt und im Anschluss mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gefahren. Wie es genau zu der Brandentstehung kam ist bisher unbekannt. Die Brandermittler der Polizei haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Während der Löscharbeiten musste der Bereich Westernstraße/Elmstraße vorübergehend gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell