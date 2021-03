Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach einsetzender Hagelschauer verunfallt

53902 Bad Münstereifel (ots)

Sonntagnachmittag (16.59 Uhr) befuhren zwei Kradfahrer mit ihren Maschinen die Landstraße 234 vom "Decke Tönnes" nach Bad Münstereifel. Aufgrund eines einsetzenden Hagelschauers machte der vorrausfahrende 18-Jährige aus Mechernich in einer starken Linkskurve einen Fahrfehler. Er kam zu Fall und prallte gegen einen Schildermast. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Der ihm folgende 18-jährige Freund aus Euskirchen erlitt einen Schock. Auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

