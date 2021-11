Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 18 Jahre alte Frau in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Polizei und Rettungsdienst waren am Montag gegen 20.30 Uhr in der Liesel-Bach-Straße in Böblingen eingesetzt. Eine 18 Jahre alte Frau befand sich auf einem Balkon im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Gemäß Angaben von Verwandten befand sie sich bereits seit mehreren Tagen unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation. Der Vater der Frau versuchte die junge Frau zu beruhigen. Zeitgleich betraten Polizeibeamte die Wohnung und anschließend, von der 18-Jährigen unbemerkt, den Balkon. Die Frau wurde sofort vom Balkon in die Wohnung gebracht. Im weiteren Verlauf strampelte und zappelte die Frau, so dass ihr Handschließen und Fußfesseln angelegt werden mussten. Vom Rettungsdienst wurde sie im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Möglicherweise stand die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

