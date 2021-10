Polizei Düren

POL-DN: Kontrolltag "ROADPOL Truck n Bus"

Düren (ots)

Am Donnerstag führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Düren im Rahmen einer bundesweiten Aktion eine groß angelegte Verkehrskontrolle an der Willi-Bleicher-Straße durch. Ziel der Kontrollen waren in erster Linie Lkw.

Der Kontrolltag "ROADPOL Truck n Bus" wird nicht alleine von der Polizei, sondern gemeinsam mit dem Zoll, der Bußgeldstelle, dem Kreisveterinäramt und dem Bundesamt für Güterverkehr durchgeführt. Während sich das BAG um die Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten kümmerte, legte der Zoll das Augenmerk auf die Bekämpfung der Schwarzarbeit und auf die Einhaltung der Sozialvorschriften. Der Dürener Verkehrsdienst überprüfte gemäß der Vorschriften des Fahrerlaubnisrechts, des Zulassung- und Verhaltensrechts.

Das Fazit der Aktion: Die Beamten kontrollierten insgesamt 61 Fahrzeuge und stellten 26 Verstöße fest. 15 Mal verstießen Fahrer gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung, in sechs Fällen wurden erhebliche Ausrüstungsmängel festgestellt, vier Mal hatten Insassen keinen Gurt angelegt und in einem Fall war die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell