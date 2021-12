Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Abschlussmeldung, schwerer Verkehrsunfall

Heek (ots)

Am Donnerstag befuhr gegen 15:30 Uhr ein 25-jähriger Pkw Fahrer aus Ochtrup mit seinem PKW die Ochtruper Staße (L573) von Heek kommend in Richtung Ochtrup. Etwa 200 Meter vor der Kreuzung mit der Natostraße, im Bereich einer Brücke, geriet das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Brückengeländer. Der Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der 25-Jährige verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ochtrupper Straße im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

