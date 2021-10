Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Autofahrerin übersieht beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw

Bad Schönborn (ots)

Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr die Kreisstraße 3575 und wollte links auf die Kreisstraße 3576 abbiegen, wobei sie offenbar einen in Gegenrichtung fahrenden Pkw übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Unfallbeteiligte leicht verletzten und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

