Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gemeldeter Wohnungsbrand

Bremerhaven (ots)

Der Rettungsleitstelle wurde gegen 18:30 Uhr ein Wohnungsbrand in Lehe gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ergab die Erkundung, dass Abfall auf einem Balkon brannte. Das Feuer konnte durch einen Trupp schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr entrauchte die Wohnung und kontrollierte angrenzende Wohneinheiten. Über die Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. An dem Einsatz waren 20 Einsatzkräfte beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell