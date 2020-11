Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Am Sonntag, 01.11.2020, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Es wurde niemand verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt der Straßenbahn missachtet haben, sodass es zur Kollision kam. Der junge Mann ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Auch der 55-jährige Halter des Mercedes muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

