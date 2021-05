Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der BAB 27

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstag ist es auf der BAB 27 in Höhe des Parkplatzes Bütteler Holz zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW gekommen. Laut Meldung hatte sich der PKW überschlagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Unfallort wurde das stark deformierte Fahrzeug auf dem Parkplatz vorgefunden. Die beiden Insassen hatten bereits selbstständig das Auto verlassen. Fahrer und Beifahrer wurden zur medizinischen Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt. Über die Schadenhöhe und die Unfallursache konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Insgesamt rückten die Feuerwehr und Rettungsdienst mit 18 Einsatzkräften aus.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell