Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (257/2021) Mehrere Sachbeschädigungen in Duderstadt

Göttingen (ots)

Duderstadt

Nacht zu Sonntag, 4. Juli 2021

DUDERSTADT (mb) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (04.07.2021) in Duderstadt ihr Unwesen getrieben: von der Industriestraße bis hin zum LNS-Gelände wurden u.a. Fahrzeuge, Zäune und Briefkästen beschädigt sowie Fensterscheiben eingeworfen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens kann momentan noch nicht beziffert werden.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell