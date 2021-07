Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (256/2021) "Planenschlitzer" auf Parkplatz Schlochau an der A7 aktiv

Göttingen (ots)

Northeim, Parkplatz Schlochau an der BAB 7, Fahrtrichtung Hannover in der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Juli 2021, gegen 22.00 Uhr und Donnerstag, 8. Juli 2021, gegen 04.30 Uhr

NORTHEIM (mb) - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (08.07.2021) auf dem Autobahnparkplatz "Schlochau" in der Gemarkung Northeim die Planen an fünf abgestellten Sattelzügen aufgeschlitzt.

Während die Brummifahrer schliefen, schlitzten die Täter Löcher in die Planen - vermutlich um die Ladung zu sichten. In einem Fall entwendeten sie von der Ladefläche eines kroatischen Sattelzuges mehrere Flaschen Alkohol. Von einem anderen Lkw, ein Fahrzeug aus Slowenien, erbeuteten die Täter 30 Staubsauger der Firma Bosch. In den drei weiteren Fällen gingen sie leer aus.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Höhe des Gesamtschadens kann momentan noch nicht beziffert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 05551/7005-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell