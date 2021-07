Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (253/2021) Mutmaßlich angezündet - Mit Unrat gefüllter Einkaufswagen brennt in der Göttinger Geiststraße, Stromverteilerkasten und Hausfassade beschädigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Geiststraße

Sonntag, 4. Juli 2021, gegen 06.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus in der Göttinger Geiststraße haben Unbekannte am Sonntagmorgen (04.07.21) gegen 06.55 Uhr vermutlich einen mit Unrat gefüllten Einkaufswagen angezündet. Die Flammen griffen auf einen Stromverteilerkasten über und beschädigten die Fassade des dahinter angrenzenden Hauses. Durch laute Knallgeräusche wurde ein Anwohner auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Schätzungen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

