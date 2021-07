Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (250/2021) Berührung beim Abbiegen - Mitarbeiter der Göttinger Entsorgungsbetriebe bei Unfall verletzt, Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Einmündung Weidenbreite/Kastanienweg Montag, 5. Juli 2021, gegen 07.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Fahrzeug der Göttinger Entsorgungsbetriebe sind am Montagmorgen (05.07.21) gegen 07.40 Uhr im Göttinger Stadtteil Geismar zwei Müllwerker vermutlich schwer verletzt worden. Beide Männer wurden mit Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sowie auch zum Unfallhergang dauern an. Ersten vorliegenden Erkenntnissen zufolge, kam es aus noch ungeklärtem Grund zu einer Berührung der beiden sich entgegenkommenden Fahrzeuge, als der Müllwaqen von der Weidenbreite nach rechts in den Kastanienweg abbog.

