Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (247/2021) Geparkter Ford brennt in Hann. Münden - Brandstiftung nicht ausgeschlossen, Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Mitscherlichstraße

Mittwoch, 30. Juni 2021, gegen 03.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In der Mitscherlichstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist Mittwochnacht (30.06.21) gegen 03.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Ford C-Max ausgebrannt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist offen. Aufgrund erster Erkenntnisse wird Brandstiftung als Auslöser nicht ausgeschlossen. So soll sich u. a. eine unbekannte männliche Person mit freiem Oberkörper vom Brandort über die Bahnhofstraße in Richtung der Wallanlagen entfernt haben. Das Feuer könnte außerdem im Zusammenhang mit einem weiteren Fall stehen. Auf einem Parkplatz im benachbarten Werraweg wurde in derselben Nacht ein Fiat Spider Cabrio mutwillig beschädigt. Die Schadenshöhe ist hier ebenfalls noch unklar. Das Polizeikommissariat Hann. Münden ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05541/9510 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell