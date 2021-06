Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (244/2021) Rückstau wegen Ölspur auf BAB 7, Bereich Münden, km 292,5 Rtg. Süden

Göttingen (ots)

(lv) 29.06.2021, ca. 17:00 Uhr andauernd; 34346 Hann. Münden, km 292,5 Rtg. Süden In der Baustelle sind wegen einer mehrere Hundert Meter langen Ölspur zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Die Reinigungsarbeiten dauern an. Derzeit hat sich ein Rückstau von ca. 11 km gebildet - Tendenz zunehmend. Das Stauende befindet sich zwischen AD Drammetal und AS Hedemünden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell