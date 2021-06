Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (243/2021) Radfahrer bei Unfall an der Hedemündener Straße leicht verletzt - Hergang unklar, Polizei Hann. Münden sucht Zeugen!

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Hedemündener Straße

Freitag, 25. Juni 2021, gegen 15.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Kia und einem Radfahrer ist am Freitagnachmittag (25.06.21) gegen 15.45 Uhr der 75 Jahre alte Radfahrer leicht verletzt worden. Der Mann aus Hann. Münden wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Die 41 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand geringer Sachschaden. Die Kollision ereignete sich an der Hedemündener Straße im Bereich der Zufahrt zum Parkplatz des dortigen LIDL-Marktes. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist jedoch bislang nicht geklärt. Die Polizei Hann. Münden sucht deshalb nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon 05541/9510 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell