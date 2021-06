Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (242/2021) Ford Kombi brennt auf Parkdeck in Geismar - Ursache noch unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Am Kalten Born Montag, 28. Juni 2021, gegen 23.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf einem Parkdeck in der Nähe eines Mehrfamilienhauses im Göttinger Stadtteil Geismar hat am Montagabend (28.06.21) gegen 23.00 Uhr ein Auto gebrannt. Hausbewohner bemerkten die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. An dem Ford Kombi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Erste Schätzungen gehen von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro aus. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

