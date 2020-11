Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 6-jährige Nachwuchs-Ermittler helfen Polizei mit Fahndungsbild und Unfallskizze

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamm-Bockum-HövelHamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein besonderes Lob von der Polizei verdienen Luisa, Romy, Celina und Luis aus der Drachenklasse der Overbergschule in Bockum-Hövel.

Die 6-Jährigen waren gemeinsam am Mittwoch, 11. November, auf dem Weg zu ihrer Grundschule. Gegen 8.40 Uhr warteten sie an einer Fußgängerampel auf Grün und konnten währenddessen beobachten, wie ein schwarzes Fahrzeug von der Uphofstraße nach links in die Horster Straße abbog und dabei gegen einen Absperrpfosten fuhr.

Der Pfosten knickte um, aber die Fahrerin mit kurzen blonden Haaren kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr weiter.

In der Schule angekommen berichteten die aufmerksamen Zeugen ihrer Klassenlehrerin von der Unfallflucht, die daraufhin den zuständigen Bezirksbeamten der Polizei informierte. Ihm übergaben Celina und Luis eine Unfallskizze und ein Fahndungsbild von der flüchtigen Fahrerin. Die Bilder sind nun Teil der Ermittlungsakte.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell