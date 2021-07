Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (248/2021) Brutale Attacke an Bushaltestelle am "Carré" - 36 Jahre alter Göttinger von unbekannter Tätergruppe angegriffen und schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen!

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Straße, Haltestelle der Buslinie 92 am Einkaufszentrum "Carré" Freitag, 25. Juni 2021, gegen 22.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - An der Haltestelle der Buslinie 92 am Göttinger Einkaufszentrum "Carré" in der Weender Straße ist am vergangenen Freitagabend (25.06.21) gegen 22.55 Uhr ein 36 Jahre alter Göttinger von mehreren unbekannten Männern attackiert worden. Die Tat ereignete sich unmittelbar nachdem der 36-Jährige aus dem Bus ausgestiegen war.

Ersten Ermittlungen zufolge, griffen die fünf oder sechs, ca. 16 bis 25 Jahre alten Täter den 36-Jährigen noch am Bus an, brachten ihn zu Boden und schlugen und traten sodann gemeinsam auf ihn ein. Das wehrlose Opfer wurde dabei u. a. am Kopf und im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt. Das Motiv der Tat ist unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise zum Fall werden unter dieser Nummer entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell