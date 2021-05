Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landreis Schwäbisch Hall - Stand: 01.05.2021, 10:15 Uhr - 1 Verkehrsdelikt, 1 Sachbeschädigung

Crailsheim - Unter Drogen Auto gefahren

Am Freitag gegen 17:25 Uhr wurde der 46 Jahre alte Fahrer eines VWs durch eine Streife einer Kontrolle unterzogen. Der Mann fiel der Streife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der Kontrolle in der Martha-McCarthy-Straße konnte dann auch festgestellt werden, dass der Fahrer unter der Beeinflussung von Marihuana stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun einer Anzeige entgegen. Die weitere Fahrt mit seinem Fahrzeug wurde ihm zudem untersagt.

Rot am See - schlechte Maischerze

Am Freitag in der Zeit von 20:00 bis 22:45 Uhr warfen unbekannte Täter in Rot am See im Kirchweg den Schaukasten eines ortsansässigen Sportvereins ein. Vermutlich die gleichen Personen spannten kurz später Frischhaltefolie quer über die Fahrbahn. Nur aus Glück passierte kein Unfall. Das Hindernis wurde durch die Polizei entfernt. Die beiden Taten waren wohl als schlechter Maischerz gemeint, allerdings begingen die Täter hierbei schwer Straftaten und allein die Gefährlichkeit hat nichts von einem Scherz. Die Polizei in Crailsheim bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07951/480-222 zu melden.

