Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (251/2021) In der Göttinger Weststadt Autos beschädigt, Mülltonne und Sperrmüll angezündet - 23 Jahre alter Tatverdächtiger ergriffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg, Robert-Bosch-Breite, Hagenweg Sonntag, 4. Juli 2021

GÖTTINGEN (jk) - Weil er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der Göttinger Weststadt geparkte Autos und Schaufensterscheiben beschädigt sowie eine Mülltonne und Sperrmüll angezündet haben soll, wurden am Wochenende gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen 23 Jahre alten Mann aus Göttingen eingeleitet. Passanten hatten den dringend Tatverdächtigen beobachtet und den Notruf gewählt. Der Göttinger wurde im Rahmen der Fahndung ergriffen und zur Polizeidienstelle transportiert. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit unbekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

