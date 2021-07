Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (252/2021) Duderstadt: Holzzäune in der Mühlengasse beschädigt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Mühlengasse

Nacht zu Sonntag, 4. Juli 2021

DUDERSTADT (jk) - In der Mühlengasse in Duderstadt (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (04.07.21) die Holzzäune zweier benachbarter Grundstücke mutwillig beschädigt. Die Täter rissen u. a. Latten heraus und schlugen bzw. traten gegen die Zaunelemente. Die Höhe des Gesamtschadens steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell