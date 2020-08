Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrradkontrollen in der Fußgängerzone

Gifhorn (ots)

Am 25.09.2020 wurde durch die Verfügungseinheit der Gifhorner Polizei eine Kontrolle hinsichtlich des Fahrradfahrverbotes in der Gifhorner Fußgängerzone durchgeführt. Hierbei konnten in 90 Minuten 38 entsprechende Verstöße festgestellt und geahndet werden. Auf die meisten der Betroffenen wartet ein Verwarngeld in Höhe von 15,- Euro. Die Aktion fand sehr positiven Zuspruch der anwesenden Passanten.

