Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (255/2021) Renault Megane bei Unfallflucht in Hann. Münden beschädigt

Göttingen (ots)

Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Stadtteil Hermannshagen, Hermannshäger Straße in der Zeit zwischen Freitag, 2. Juli 2021, gegen 15.00 Uhr und Samstag, 3. Juli 2021, gegen 20.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer im Mündener Stadtteil Hermannshagen einen weißen Renault Megane an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug war in der Hermannshäger Straße auf Höhe der Hausnummer 24 abgestellt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (02.07.2021) und Samstagabend (03.07.2021).

An dem beschädigten Renault wurde von den eingesetzten Beamten blauer Farbaufrieb festgestellt. Von dem Verursacher fehlt jedoch jede Spur.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 1.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell