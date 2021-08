Feuerwehr Bochum

FW-BO: Ausgelöster Heimrauchmelder in der Sedanstraße in Wattenscheid

Bochum (ots)

Um 16:00 Uhr erreichte die Feuerwehr ein Notruf eines Nachbarn über einen ausgelösten Heimrauchmelder in der Sedanstraße in Wattenscheid. Die Einsatzkräfte konnten einen eingeschalteten Tischgrill in einer Wohnung als Ursache ausmachen. Der Bewohner hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung auf. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet und konnte dem Bewohner übergeben werden. Der Einsatz mit 34 Einsatzkräften von den Feuerwachen Wattenscheid, Mitte und Werne war um 17:20 Uhr beendet.

