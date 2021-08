Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf dem Sheffield-Ring in Bochum Kornharpen

Bochum (ots)

Am heutigen Dienstag kam es um 11:50 Uhr auf dem Sheffield-Ring in Fahrrichtung Wattenscheid vor der Ausfahrt Kornharpen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, wobei ein Pkw auf dem Dach zu liegen kam. Die Insassen konnten die Fahrzeuge selbständig verlassen. Der alarmierte Notarzt untersuchte die beteiligten Insassen, die Feuerwehr sicherte den Brandschutz an der Einsatzstelle und stellte das auf dem Dach liegende Fahrzeug wieder auf die Räder. Der Rettungsdienst transportierte drei leichtverletzte Personen zu weiteren Untersuchungen in ein Bochumer Krankenhaus. Für die Durchführung der Maßnahmen waren die Richtungsfahrbahnen Wattenscheid gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 12 Einsatzkräften vor Ort. Um 12:50 war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell