Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Stopp-Zeichen missachtet

Bocholt (ots)

Zwei Schwer- sowie eine Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15.35 Uhr in Bocholt. Ein 21 Jahre alter Bocholter war mit seinem Wagen samt Anhänger auf der Milchstraße in Richtung Werth unterwegs. Die kreuzende Liedener Ringstraße querte er, ohne auf das dort fahrende vorfahrberechtigte Fahrzeug einer 24 Jahre alten Bocholterin zu achten. Diese war in Richtung Mussum unterwegs. Die Autofahrerin kollidierte mit dem Anhänger des Querenden. Sie verletzte sich leicht. Zwei Mitfahrende der 24-Jährigen, ein 81-jähriger Bocholter sowie eine 52-jährige Bocholterin, verletzten sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Neben den Fahrzeugen wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Weidezaun beschädigt. Für die Unfallaufnahme war eine Sperrung der Unfallstelle zeitweise erforderlich.

