Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Wassenberg (ots)

Unbekannte Täter drangen über eine Terrassentür in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Brühlstraße ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverse Werkzeuge der Marken Makita, Einhell und Trotec sowie etwa 500 bis 600 Meter Kabel. Die Tat wurde zwischen 18.30 Uhr am Dienstag (9. November) und 16.45 Uhr am Mittwoch (10. November) begangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell