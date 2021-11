Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Lagerhalle eingebrochen

Heinsberg (ots)

Eine Lagerhalle an der Borsigstraße war in der Nacht zu Mittwoch, 10. November, das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese drangen durch ein Fenster der Halle außerdem in angrenzende Büroräume ein und stahlen dort Bargeld. Zudem beschädigten sie noch eine Tür, bevor sie flüchteten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

