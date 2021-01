Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beindersheim - Mit Laserpointer Verkehrsteilnehmer auf A6 geblendet

Beindersheim (ots)

Vermutlich mit einem Laserpointer blendete ein bislang unbekannter Täter am Samstag, dem 23.01.2021, gegen 07:50 Uhr, einen Verkehrsteilnehmer, der zu diesem Zeitpunkt die A6 befuhr. Nach Angaben des Geschädigten hielt der Täter sich auf der Brücke der K5 zwischen Beindersheim und Frankenthal auf. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung. Dem Geschädigten zufolge führte der Täter ein Fahrrad mit sich, war dunkel gekleidet und trug eine Wollmütze.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Michelle Meister, Polizeikommissarin

Polizeiinspektion Frankenthal

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



https://twitter.com/Polizei_FT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell