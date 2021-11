Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Verkehrsunfall geflüchtet/ Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Übach-Palenberg (ots)

Am Dienstag (9. November), gegen 14.45 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr Friedensstraße/Joseph-von-der-Velden-Straße/ Blumenstraße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 52-jähriger Übach-Palenberger fuhr mit seinem Pkw Toyota aus Richtung Joseph-von-der-Velden-Straße in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr sei dann der Fahrer eines Motorrollers von hinten an ihm vorbeigefahren, wobei es zur Kollision des Zweirades mit der linken Fahrzeugfront des Toyota kam. Der Fahrer des Zweirades, ein junger Mann, sei nach dem Zusammenstoß über seine Motorhaube gesprungen, habe sich als Sozius auf einen anderen Motorroller gesetzt und das Kennzeichen des Fahrzeugs hochgebogen. Der Fahrer des anderen Zweirades sei dann mit ihm in Richtung Thornstraße davon gefahren. Der durch den Unfall beschädigte Motorroller blieb zurück. Es handelt sich um ein Fahrzeug der Marke Peugeot, welches stark beschädigt wurde. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten stellen den Motorroller sicher. Ebenso stellten sie die Schuhe des Flüchtigen sowie den Helm des anderen Fahrers sicher, die ebenfalls am Unfallort zurückblieben. Sie fertigten eine Anzeige und nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen hatten beobachtet, dass die beiden Motorrollerfahrer kurz zuvor mit erhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Roermonderstraße gekommen sind. Der Flüchtige war etwa 16 bis 18 Jahre alt, hatte helle Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einem karierten Pullover bekleidet. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei ihn sowie weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Fahrers machen können. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es besteht alternativ die Möglichkeit, Informationen online über das Hinweisportal der Polizei einzureichen, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell