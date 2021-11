Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw/ Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Sechs Pkw, die an der Bahnhofstraße parkten, wurden zwischen dem 9. November (Dienstag), 14.30 Uhr und dem 10. November (Mittwoch), 16 Uhr, durch unbekannte Personen beschädigt. Auf der Beifahrerseite oder der Motorhaube wiesen alle Pkw lange Kratzer auf. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit, online einen Hinweis über das Hinweisportal der Polizei zu geben, über den Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

