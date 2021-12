Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Detonation zerstört Zigarettenautomaten

Bocholt (ots)

Regelrecht gesprengt haben Unbekannte am Sonntag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, einen Zigarettenautomaten in Bocholt. Das Geschehen spielte sich gegen 20.50 Uhr im Ortsteil Spork an der Sporker Ringstraße ab. Anwohner hörten zu diesem Zeitpunkt einen lauten Knall. Sie fanden den Automaten mit erheblichen Schäden vor. Art und Umfang der möglichen Beute stehen noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

