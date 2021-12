Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Weiterer landesweiter Corona-Kontrolltag in Rheinland-Pfalz

Trier/Region (ots)

Das Polizeipräsidium Trier beteiligt sich am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, erneut am landesweiten Corona-Kontrolltag und unterstützt dabei die kommunalen Ordnungsbehörden bei ihrem gesetzlichen Auftrag.

Nach dem landeweiten Kontrolltag am 2. Dezember, der beim Gros der Bürgerinnen und Bürger auf positive Resonanz stieß, ergab sich aus der Anzahl der festgestellten Verstöße jedoch auch die Notwendigkeit weiterer Kontrollen.

Insgesamt wurden 6.460 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte 1.090 Ordnungswidrigkeiten nach der seinerzeit gültigen 28. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) beziehungsweise nach dem Infektionsschutzgesetz fest.

Zwischenzeitlich ist die 29. CoBeLVO in Kraft und regelt einige Bereiche des öffentlichen Lebens neu (https://s.rlp.de/orna0). Diese Neuregelungen (u. a. 2G+ beim Sport und in der Gastronomie) sind nun Schwerpunkt der landesweiten Kontrolle am morgigen Donnerstag. Das Polizeipräsidium Trier begleitet die Einsatzmaßnahmen auf seinem Twitter-Account @PolizeiTrier.

"Wir wissen, was die Pandemie den Menschen seit fast zwei Jahren abverlangt. Aber dennoch - wir kommen nur solidarisch aus dieser Krise. Um dieses Ziel zu erreichen sind gegenseitige Rücksichtnahme, das Einhalten der Corona-Regeln und deren Kontrolle wichtige Bausteine", sagt Polizeipräsident Friedel Durben und dankt den Bürgerinnen und Bürgern in der Region für ihre Unterstützung.

