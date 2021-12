Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei unbekannten Trickdieben

Konz (ots)

Bereits im August 2020 ereignete sich die Tat im Schalterraum einer Konzer Bankfiliale. Nun sucht die Kriminalpolizei Trier mit Bildern und einem Video nach Hinweisen zur Identität der Tatverdächtigen.

Die beiden bislang unbekannten Männer entwendeten dem zum Tatzeitpunkt 81-jährigen Geschädigten Bargeld, das er gerade an einem Automaten abgehoben hatte. Indem die Trickdiebe sich in unmittelbarer Nähe des Mannes aufhielten und ihn genau in dem Moment, in dem der Geldautomat den vierstelligen Betrag ausgab, geschickt ablenkten, konnten sie das Bargeld direkt aus dem Geldautomaten entwenden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

- südländisch braune Hautfarbe - kurzgeschorene schwarze Haare mit auffällig tiefem Haaransatz - Brille mit schwarzem Gestell - modische Bekleidung: blaues Hemd und grüne Hose, weiße Sportschuhe - Statur eher athletisch

Tatverdächtiger 2: - europäisches Erscheinungsbild - rasierte Glatze, auffällige horizontal verlaufende Furche entlang der Stirn - Brille mit schwarzem Gestell- - grauer Nike-Trainingsanzug mit schwarzem Reißverschluss und Schnüren, darunter ein weißes langes T-Shirt, hellblauer Short, weiße Sportschuhe mit dunklem Emblem an der Ferste - Statur eher groß und dick

Zeugen die Hinweise zur Identität der beiden Männer geben können, werden gebeten, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

Fotos und Video unter: https://s.rlp.de/MErvy

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell