Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Apotheke

Konz (ots)

Im Zeitraum von Samstag, dem 4. Dezember, ca. 18 Uhr, bis Sonntagmorgen, dem 5. Dezember, 8 Uhr, brachen bisher Unbekannte in die Apotheke in der Schillerstraße in Konz ein. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und beschädigten die Eingangstür.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0651/9779-2290 oder 06581/91550 zu melden.

