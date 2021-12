Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nach mehr als vier Jahrzehnten in den Ruhestand

Trier (ots)

Über 44 Jahre war Marita Wallrich beim Polizeipräsidium Trier angestellt. Am 30. November verabschiedete Polizeipräsident Friedel Durben seine Mitarbeiterin in den Ruhestand. Am 1. März 1977 begann Marita Wallrich ihre Laufbahn beim Polizeipräsidium Trier. Während ihrer Dienstzeit war sie als Schreibkraft und Sachbearbeiterin bei der Kriminalpolizei, bei der Polizeiinspektion Trier, dem Beratungszentrum und in verschiedenen Referaten der Polizeiverwaltung beschäftigt. Polizeipräsident Durben bedankte sich im Rahmen einer Feierstunde für die jahrzehntelange engagierte Arbeit und wünschte Marita Wallrich viel Glück und Gesundheit für die Zukunft. Den Wünschen schlossen sich Vorgesetzte und Personalvertreter an.

