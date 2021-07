Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mercedes bei Unfallflucht beschädigt

Recklinghausen (ots)

Auf der Ewaldstraße wurde am Sonntagabend ein blauer Mercedes angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden an der C-Klasse in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht machen können. Das zuständige Verkehrskommissariat in Herten erreichen Sie unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell