Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Nacht zu Montag hebelten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster zu einem Cafe an der Horster Straße im Stadtteil Brauck auf. In dem Gebäude öffneten die Täter drei Geldspielautomaten gewaltsam und nahmen das Bargeld mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Marl

Zwischen Samstagvormittag und Samstagnachmittag hebelten Unbekannte das Küchenfenster zu einem Haus an der Guido-Heiland-Straße auf. Alle Räume und Möbelstücke wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Schmuck und eine Münzsammlung mit.

Recklinghausen

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter die Notausgangstür eines Schulungszentrums an der Kölner Straße auf. Im Gebäude hebelten sie zahlreiche Bürotüren auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Tresor und elektronische Geräte entwendet. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

