Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Scheiben an parkenden Wagen eingeschlagen - Polizei stellt verdächtigen Dieb

Rommerskirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Freitag (7.5.), gegen 4:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verdächtigen, der an der Bahnstraße eine Kfz-Scheibe eingeschlagen haben sollte. Dank einer Beschreibung durch Zeugen, stellten Polizeibeamte den 50-jährigen Tatverdächtigen in Bahnhofsnähe. Der bereits in der Vergangenheit mit Eigentumsdelikten auffällig gewordene Mann hatte Werkzeuge dabei, die als mögliche Beweis- beziehungsweise Tatmittel sichergestellt wurden.

Sowohl an der Bahnstraße als auch an der Pfarrer-Aumüller-Straße stellten die Polizisten beschädigte Transporter fest, deren Scheiben eingeschlagen worden waren. Passendes Diebesgut konnte bei dem Tatverdächtigen ebenfalls aufgefunden werden.

Den Mann aus Bergheim erwarten nun Strafverfahren. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell