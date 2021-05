Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Glückliches und schnelles Ende der öffentlichen Suche nach einem vermissten Mann aus Neuss

Neuss, Düsseldorf (ots)

Mit Pressemitteilung vom 07.05.2021 - 10:20 Uhr bat die Polizei im Rhein-Kreis Neuss um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 35-Jährigen, der sich aus gesundheitlichen Gründen vermutlich desorientiert und in hilfloser Lage befand.

Bereits am Donnerstagabend (06.05.) und in der darauffolgenden Nacht hatte die Polizei deshalb nach dem Gesuchten gefahndet und dabei auch bereits Polizeispürhunde und einen Hubschrauber eingesetzt.

Am Freitagvormittag (07.05.) konnte der 35-Jährige weitestgehend wohlbehalten an einer Tankstelle in Düsseldorf-Lörick angetroffen werden. Einem Mitarbeiter der Tankstelle war der verwirrte Mann aufgefallen. Er wählte ohne zu zögern die Nummer der Polizei und betreute den 35-Jährigen anschließend bis zum Eintreffen der Beamten, die den Vermissten dann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Augen aufgehalten haben und freut sich über den guten Ausgang der Suche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell