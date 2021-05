Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Kaspars P.

Neuss (ots)

Am Donnerstag (06.05.) gegen 22 Uhr meldete ein Krankenhaus in Neuss einen Patienten vermisst. Der 35-jährige Mann wurde dort nach einem Sturz wegen akuter innerer Verletzungen behandelt. Es steht zu vermuten, dass er sich aufgrund von Desorientierung mittlerweile in hilfloser Situation befindet.

Deswegen sucht die Polizei seit den späten Abendstunden am Donnerstag intensiv nach dem Vermissten und setzte hierfür auch bereits Polizeispürhunde und einen Hubschrauber ein. Bislang fehlt jedoch jede Spur von dem 35-Jährigen, der etwa 180 Zentimeter groß ist, dunkle, kurzrasierte Haare hat, eine schwarze Jeanshose und ein schwarzes T-Shirt mit einer Aufschrift tragen soll, und nach Angaben des Krankenhauspersonals nur mit Badelatschen unterwegs ist.

Der Gesuchte könnte in der Absicht das Krankenhaus "Am Hasenberg" verlassen haben, Zigaretten besorgen zu wollen. Er weist aufgrund seiner schlechten gesundheitlichen Konstitution Bewegungseinschränkungen auf.

Im Fall eines Antreffens kann sich eine Kommunikation schwierig gestalten, da der Vermisste vorzugsweise Litauisch, Englisch und Spanisch spricht.

Die Polizei bittet die Menschen in Neuss um Hilfe bei der Suche nach dem 35-jährigen Kaspars P.. Sollten Sie eine Person sehen, die offenbar orientierungslos ist und auf die die oben genannte Beschreibung passt, dann verständigen Sie bitte den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell