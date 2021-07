Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Rollerfahrer fährt gegen Autos und will flüchten

Recklinghausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagmittag auf der Heinrich-Heine-Straße eine Unfallfucht mitbekommen und die Polizei gerufen. Der Zeuge hatte gegen 12.30 Uhr ein "Knallgeräusch" gehört. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er eine Person sehen, die neben einem Roller lag und danach in Richtung Schillerstraße flüchtete. Wenig später wurde der Mann gestellt. Es handelte sich dabei um einen 38-Jährigen, der in Marl wohnt. Weil der Mann offensichtlich betrunken war, wurde er mit zur Wache genommen, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der Rollerfahrer zwei geparkte Autos beschädigt, der Schaden wird auf fast 5.000 Euro geschätzt. Der Roller wurde sichergestellt. Den Fahrer erwarten Anzeigen.

